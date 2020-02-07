رياضة | عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، في الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا، في مركز الجناح الأيسر بدلاً من النيجيري جونيور أجايى، في الجولة المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تفكير فايلر في ذلك القرار، بعد سفر المهاجم السنغالي أليو بادجي إلى بلاده لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به، الأمر الذي سيجعل مدرب الأهلي يعتمد على النيجيري أجايى في مركز الهجوم بديلا له.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما يفضل فايلر الدفع بكهربا، بسبب تراجع مستوى المهاجم مروان محسن، في المباريات الأخيرة، وهو الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يفكر فى منح الفرصة لكهربا للمشاركة بشكل أساسى لأول مرة مع الأهلى فى مواجهة طلائع الجيش.

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في فك عقدته افي المباراة الماضية أمام بيراميدز، بعد مرور 720 يوما، ليحقق انتصاره الأول بنتيجة 2-1، ليواصل صدارته لترتيب الدوري المصري دون التعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن.