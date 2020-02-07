رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 7 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي خسارة البارسا من فريق اتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 7 - 2 - 2020 :-

- جوارديولا يكشف حقيقة رحيل ميسي إلى مانشستر سيتي

زادت احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالمجان، حيث ينتهي تعاقد مع اللاعب مع البلوجرانا الصيف المقبل ومن حقه الرحيل مجانًا، وبعد أنباء رحيل ميسي عن برشلونة، تم ربط اسمه بالعديد من الأندية الكبري على رأسها مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، وفي هذا الصدد قال جوارديولا :" ميسي رمز برشلونة وسيبقي هناك، أتمنى ذلك، لن أتحدث عن لاعبين ينتمون لناد آخر، أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك، أتمنى ذلك".

- مفاجأة تزعج برشلونة قبل مواجهة نابولي

وفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن نادي نابولي ومدربه جينارو جاتوزو يعتقدون أنه يمكنهم الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا ، خاصة أن الثقة تزداد يوما بعد يوم، وترى الصحيفة أن برشلونة يمر بفترة غير مستقرة خاصة بعد التفريط في صدارة الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، أو توديع بطولة كأس ملك إسبانيا أمس أمام أتليتك بلباو.

- بوسكيتش بعد توديع الكأس: أصبح لدينا الآن أهم بطولتين

لم يستطع لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكتس، إخفاء إحباطه من توديع كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو، في مباراة اعتبر أن البرسا سيطر عليها بنسبة كبيرة حتى اللعبة الكارثية في نهاية اللقاء التي لا تصدق، وجاء منها هدف الخروج من البطولة، واختتم بوسكتس بأنه يجدر بفريقه التركيز على دوري الأبطال، والدوري الإسباني.

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- برشلونة يحدد شروطه النهائية لبيع نجمه نهائياً في الصيف

كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، عن طلبات فريق برشلونة الإسباني لبيع نجمه البرازيلي كوتينيو في الصيف المقبل، ووفقا للصحيفة الإسبانية، فأن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 80 و90 مليون يورو للتنازل عن لاعبه المُعار هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ، البرازيلي فيليبي كوتينيو.

- نجم برشلونة يكسر صمته ويعلق على أزمة ميسي وأبيدال

حرص الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، على الحديث عن أزمة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وأبيدال السكرتير الفني للفريق الكاتالوني، وقال ألبا بعد الخروج من كأس الملك في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية:"لكل فرد رأيه، اللاعبون والمدربون هم من يواجهون دائمًا الانتقاد، لذلك كان علينا إجراء المناقشات في الداخل دون عرض الأمر’’.

- برشلونة يكشف آخر تطورات إصابة نجمه

كشف برشلونة عن تطور جديد بشإن إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم الفريق، وقال النادي الكتالوني في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "سيخضع ديمبلي لعملية جراحية يوم الثلاثاء المقبل في توركو في فنلندا للتعافي من الإصابة بتمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، بعد نهاية الجراحة سيتم تقديم تقرير طبي جديد يتضمن الفترة المتوقعة لغياب اللاعب عن المباريات".

- كوتينيو يزيد أعباء برشلونة والسبب بارين ميونخ

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ قد تعرض لانتقادات شديدة في ألمانيا بعد أدائه المخيب للأمال ضد هوفنهايم بالأمس في كأس ألمانيا، حيث كان سببًا في لقطة الهدف الأول لهوفنهايم ولم يقدم الأداء المنتظر منه مع البافاري.