رياضة | مدير فني يشارك ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة رسمية ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير فني يشارك ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة رسمية ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الكابتن أحمد معوض، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الشبان المسلمين ببني سويف، مع لاعبيه ضمن التشكيلة الأساسية التي بدأت مباراة فريقه، اليوم الجمعة، أمام نادي معلمين الواسطى، ضمن مباريات الجولة التاسعة بدوري القسم الرابع.

وبدأ المدير الفني المباراى ضمن التشكيلة الأساسية، وحمل شارة القيادة، خلال مجريات اللقاء، ونال إشادة متابعي اللقاء من جمهور وجهازي الفريقين، للمساته التى ساعدت لاعبو فريق على التماسلك أمام متصدر المجموعة، حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أنتهي بفوز معلمين الواسطى بثلاثة أهداف مقابل هدفين للشبان.

وتواصلنا مع الكابتن أحمد معوض، 40 سنة، لاعب الشرطة وبلدية المحلة السابق، الذي أكد أنه شارك في المباراة بعد قيده بقائمة الفريق، خلال إنتقالات يناير، مع زميله محمد الفكهاني، لاعب بتروجت السابق، المدرب العام لفريق الشبان حاليًا.

وأضاف "معوض" فضل العودة للمشاركة في المباريات بجانب، دوره كمدير فني للفريق، مؤكدًا أنه شارك في اللقاء من بدايته وأستمر طوال الـ90 دقيقة، وسط إشادة المتابعين للمباراة، لافتًا إلى أن محمد الفكهاني، مدرب الفريق، شارك أيضًا ضمن تشكيلة لقاء الجولة الماضية.

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من جانبه أكد المعتزل توني عثمان، عضو لجنة التحكيم الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم، أنه يحق لأي فرد في الجهاز الفني المشاركة ضمن تشكيلة فريق، طالما تم تسجيله بقائمة الفريق، خلال فترة الإنتقالات سواء الصيفية أو الشتوية.

وأوضح عضو لجنة التحكيم، أنه إذا تم تسجيل المدير الفني أسمه ضمن قائمة الفريق، يتم معاملته كلاعب بالفريق، في حالة إرتكابه أي مخالفة، وإذا خرج خلال أحداث اللقاء يجلس على دكة البدلاء كأي لاعب إحتياطي شارك في اللقاء وتم إستبداله، ويقوم أحد أفراد الجهاز الفني بدور المدير الفني خلال اللقاء.

وكانت مباريات الجولة التاسعة من منافسات القسم الرابع، أجريت، اليوم الجمعة، وأنتهت بفوز معلمين الواسطى على الشبان المسلمين بثلاثة أهداف لهدفين، وفوز نادي إهناسيا على مركز شباب الواسطى بأربعة أهداف لهدف، وفوز مركز شباب الفشن على نادي بوش بخماسية نظيفة، وفوز سمسطا على مركز شباب باروط، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتائج يحافظ نادي معلمين الواسطى على تصدره لقمة المجموعة برصيد (23) نقطة، ويأتي إهناسيا في المركز الثاني برصيد (20) نقطة، ثم مركز شباب الفشن في المركز الثالث برصيد (19) نقطة، وسمسطا بـ(12) نقاط، والشبان المسلمين (10) نقاط وباروط (10) نقاط ومركز شباب الواسطى (9) نقاط، وأخيرًا نادي بوش (بدون نقاط).

