رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020: حسم أكبر الصفقات الصيفية.. فايلر يهدد نجم الفريق.. الخطيب يتخذ أولى الخطوات لمنع تكرار فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020: حسم أكبر الصفقات الصيفية.. فايلر يهدد نجم الفريق.. الخطيب يتخذ أولى الخطوات لمنع تكرار فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي العديد اليوم الجمعة 7 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020:-

نشرة أخبار النادي الأهلي

تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك، بعد رحيل الأخير من صفوف الفارس الأبيض، قبل الانضمام لغريمه التقليدي الأهلي.

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يحتوي على مطالبة المارد الأحمر بالرد على شكوى نادي الزمالك، بشأن صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذى غادر صفوف الفارس الأبيض في الصيف الماضي متجها لنادي أفيس البرتغالي، دون موافقة الزمالك، قبل أن يعود للدوري المصري مجددا عبر بوابة الأهلي في يناير الماضي.

وكان أمير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، قد ذكر، أن الـ"فيفا" منح الأهلي مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، من أجل الرد على شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

وأضاف: "تقدمنا بشكوي للفيفا ضد كهربا والأهلي والنادي البرتغالي، قبل انضمام كهربا للقلعة الحمراء، تم خلالها شكوي الأهلي بأنه وراء تحريض اللاعب علي الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادي البرتغالي ، ولا تزال الشكوى منظورة حتي الآن في الفيفا.

أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة قوية للأهلي أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لتكون بمثابة سيناريو مكرر لمباراتي الذهاب والإياب من نفس الدور في النسخة الماضية.

وبدأ نادي مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اتخاذ عدة إجراءات من أجل خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على ملعب القاهرة الدولي، وبحضور كبير للجماهير من أجل دعم الفريق، حيث يتسع الاستاد لحوالي 100 ألف مشجع.

ويأمل الأهلي في إقناع اتحاد الكرة والجهات الأمنية بنقل المواجهة من ملعب السلام لاستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري في لقاء الذهاب، حيث أبدى المسئولون تحمسهم لهذا المقترح.

وكان صن داونز تأهل إلى نصف نهائي النسخة الماضية بعد عبور الأهلي في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر لنجم الفريق عقب تألقه خلال المباريات الماضية.

وعقد فايلر جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وأثنى على أدائه عقب مواجهة بيراميدز سبورت بالدوري العام.

وقدم المدرب السويسري، شكره للحارس الدولي بعدما أظهر تألقًا واضحًا خلال المباريات الماضية بشكل عام ومواجهة بيراميدز بشكل خاص، والتي تصدى خلالها لكرة خطيرة كانت نقطة تحول المباراة، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي.

وطالب فايلر حارسه الأساسي بالحفاظ على تركيزه وتألقه، خاصةً أن الفريق يحتاجه بشكل أساسي خلال المباريات الصعبة المقبلة سواء محليًا أو إفريقيًا.

وكان الشناوي تصدى لرأسية خطيرة من علي جبر في الدقائق الأخيرة، قبل أن يستطيع الفريق الأحمر بعدها من إحراز هدف الفوز، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

أظهر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، العين الحمراء لنجم الفريق حسين الشحات، وهدده بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للفريق والجلوس على الدكة فى حالة عدم استعادة مستواه.

وعقد فايلر جلسة مع الشحات فى تدريب اليوم الصباحى عقب لقاء بيراميدز، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجاءت جلسة فايلر اليوم مع الشحات عقب لقاء بيراميدز ، بعد تراجع مستواه بشكل كبير، خلال المباريات الأخيرة، وآخرها لقاء بيراميدز بجانب غياب الأداء الجماعى لدى اللاعب، وطلب فايلر من جناح الأهلى التركيز والعمل على استعادة مستواه.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى للأهلي أن المدير الفنى طالب لاعبيه باستغلال الفرص، مؤكدًا أن أى لاعب سيقصر فى التدريبات والمباريات لن يكون له مكان فى تشكيلة الفريق.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم 7 / 2 / 2020

مفاجأة مدوية.. الزمالك حاول ضم شريف إكرامي بعد أزمته في الأهلي

كشف إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن مفاجأة مدوية بشأن نجله شريف حارس مرمى الأحمر الحالي.

وأكد إكرامي، أن مسئولو الزمالك تفاوضوا معه في وقت سابق، لضم نجله إلى القلعة البيضاء في موسم 2016.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية، إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحدث معه هاتفياً خلال أزمة نجله مع الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي من أجل جس النبض حول إمكانية ضم الحارس الأهلاوي.

وتابع وحش إفريقيا: " رئيس الزمالك أكد لى أن باب الزمالك مفتوح أمام شريف في أي وقت.. إذا قرر الرحيل من الأهلي".

وأكمل:" أبلغت مرتضى منصور أن الزمالك فريق كبير، ولكن من الصعب أن ينتقل إليه شريف".

بعد الفوز على بيراميدز.. تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع نجم الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الجمعة.

وحاول عبد الحفيظ شرح وجهة نظر الجهاز الفني للأهلي إلى عاشور حول السبب وراء استبعاده من مباريات الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي أمس الخميس.

خاص- الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم