رياضة | خاص لـ "الخليج 365 الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ "الخليج 365 الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وفتح الأهلي الباب أمام رحيل شريف إكرامي الحارس الثاني في الفريق الأحمر بعد اعلانه الرحيل عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز وقع للنادي الأهلي بالفعل لمدة 4 مواسم مقبلة بداية من الموسم الكروي الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز مع الأهلي للفئة الأولى ، بحيث يحصل على 12 مليون جنيه خالصة الضرائب مع توفير بعض الحملات الإعلانية عبر رعاة النادي الأحمر.

وأنهت إدارة الأهلي إجراءات الحصول علي توقيع أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة اربع سنوات مقبلة عبر مسئول بارز بالأهلي والذي حصل علي توقيع الحارس بناء علي رؤية الجهاز الفني للفريق الذي طالب بدعم هذا المركز.