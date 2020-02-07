رياضة | جوارديولا يكشف حقيقة رحيل ميسي إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف حقيقة رحيل ميسي إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشبت أزمة كبري مؤخرًا داخل الفريق الكتالوني، حيث تبادل أبيدال المدير الرياضي للبلوجرانا وميسي الاتهامات سويًا بشأن رحيل المدير الفني أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق.

وزادت احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالمجان، حيث ينتهي تعاقد مع اللاعب مع البلوجرانا الصيف المقبل ومن حقه الرحيل مجانًا.

وبعد أنباء رحيل ميسي عن برشلونة، تم ربط اسمه بالعديد من الأندية الكبري على رأسها مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وفي هذا الصدد قال جوارديولا :" ميسي رمز برشلونة وسيبقي هناك، أتمنى ذلك، لن أتحدث عن لاعبين ينتمون لناد آخر، أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك، أتمنى ذلك".