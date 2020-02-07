رياضة | مدرب بايرن ميونيخ: يجب أن تظهر قوتك دائمًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونيخ: يجب أن تظهر قوتك دائمًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني هانسي فليك، اليوم الجمعة، إنه يعلم أن فريقه عليه أن يتفادى هبوط مستواه في المباراتين الماضيتين عندما يستضيف فريق لايبزغ بعد غد الأحد، في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وافتقد بايرن للتركيز والعزيمة بعدما سجل 3 أهداف في الشوط الأول أمام ماينز في الجولة الماضية من الدوري وأمام هوفنهايم في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وبالكاد تمكن بايرن من الفوز على هوفنهايم 4-3، وصرح فليك بأن الجهاز الفني استخلص الاستنتاجات الصحيحة قبل مباراة الأحد، والتي يدخلها بايرن بصفته متصدر الدوري بفارق نقطة أمام لايبزغ.

وقال فليك للصحافيين: "الجماهير تريد رؤية فريق بايرن ميونخ الذي يظهر مميزاته طوال الـ90 دقيقة، يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100% في كل مباراة، يجب أن نحتفظ بقوتنا حتى نهاية كل مباراة، وأن ندافع من المقدمة ونسجل الأهداف".

ويدخل بايرن المباراة بعد فوزه بآخر 7 لقاءات في كل المسابقات، بينما فشل لايبزغ في تحقيق أي انتصار في آخر 3 مباريات، وخسر صدارة الدوري لمصلحة بايرن ميونخ في الجولة الماضية.

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وقال فليك: "يجب أن تظهر قوتك دائماً، هكذا سندخل المباراة".

وأضاف: "الكثيرون يعتبرون أن هذه المباراة ستحدد اللقب، ولكنني لا أهتم بهذا، الموسم طويل، ولكنها مباراة مهمة ونحن مستعدون لها، نريد أن نفوز، مثل أي مباراة أخرى".

وقال فليك إن الجناح كينغسلي كومان عاد للفريق بعد شفائه من مشاكل في الركبة، والتي أبعدته عن الفريق منذ ديسمبر (كانون الأول)، ومن الممكن أيضاً أن يلعب المدافع لوكاس هيرنانديز للمرة الأولى بعد فترة غياب طويلة، حيث قال فليك إنه "متحفز".