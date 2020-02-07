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شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يخطف فوزًا قاتلاً من الشباب والان مع التفاصيل
الجمعة 7 فبراير 2020
خطف الفيصلي فوزًا قاتلاً من ضيفه الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
الفيصلي رفع رصيده إلى 27 نقطة متقدمًا بها إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما توقف رصيد الليوث عند 25 نقطة في المركز الثامن.
الفيصلي يقتل الشباب
وافتتح عبدالمجيد الصليهم التسجيل للشباب في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. وأدرك إيجور روسي التعادل في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل يوسف الجبلي هدفًا قاتلاً في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.
ويعد ذلك فوز الفيصلي الأول على الشباب بعدما عانى آخر 5 مباريات من عدم الفوز عليه.
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