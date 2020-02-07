ريفالدو يقف في صف ميسـي

الجمعة 7 فبراير 2020

قال ريفالدو لاعب برشلونة السابق، إن ليونيل ميسي لديه كامل الحق بأن يكون منزعجًا من السكرتير الفني للنادي إريك أبيدال، مشددًا في سياق آخر، إلى أن إصابة عثمان ديمبيلي ليست مقلقة لأن الفرنسي لم يكن حاسمًا للغاية عندما كان جاهزًا.



وشكلت الخسارة ضد أتلتيك بيلباو والخروج من كأس ملك إسبانيا، ضربة أخرى في أسبوع سيئ لبرشلونة عقب انتكاسة عثمان ديمبيلي وخضوعه لعملية جراحية، ناهيك عن رد ميسي بشكل علني على انتقادات أبيدال الذي ألقى باللوم على اللاعبين في إقالة المدرب إرنستو فالفيري.

ريفالدو يساند ميسي في أزمته ضد أبيدال

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وقال ريفالدو في تصريحات صحفية اليوم: “ميسي لديه كامل الحق بأن يكون منزعجًا من أبيدال، كقائد، لقد حاول فقط الدفاع عن اللاعبين وعن نفسه، كما كان يريد معرفة اللاعبين الذين كان يشير إليهم أبيدال، هذه المشاكل يجب حلها داخليًا”.

وتابع: “لقد كان من السذاجة على أبيدال قول شيئًا كهذا في مقابلة لها تأثير إعلامي كبير، مما أجبر ميسي على الرد، أبيدال لم يفعل هذا عن قصد، لكنه في النهاية أضر بالنادي الكتالوني”.

وأضاف: “ما حدث أثر على الاستعداد لمباراة بيلباو بالكأس، والآن بات من الواضح أن فالفيردي لم يكن أكبر مشكلة في النادي”.

وبخصوص إصابة عثمان ديمبيلي، قال ريفالدو: “إصابته ليست مؤثرة، هو بالأساس لم يكن حاسمًا للغاية عندما كان جاهزًا”.

واختتم ريفالدو تصريحاته بالحديث عن صفقة فرانشيسكو ترينكاو، حيث قال: “من حق برشلونة التعاقد مع لاعب شاب بإمكانيات كبيرة قبل دخول الأندية الأخرى للمنافسة، لكن ما يحتاجه النادي هو التوقيع مع رأس حربة مكان سواريز حتى نهاية الموسم، كان من الأفضل استثمار الأموال للتعاقد مع مهاجم لمساعدة ميسي”.