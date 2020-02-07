شعار بطل دوري أبطال آسيا يزين قميص الهلال السعودي 

الجمعة 7 فبراير 2020

يُزين شعار بطل دوري أبطال آسيا، قميص نادي الهلال السعودي في النسخة الجديدة من البطولة لعام 2020.

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وكان نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2020 على حساب أوراوا الياباني بعد الفوز في الذهاب 1-0 وفي الإياب بنتيجة 2-0. ويقع نادي الهلال ضمن فرق المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 رفقة؛ شهر خودرو “باديديه” وشباب الأهلي الإمارتي وباختاكور الأوزبكي.

شعار بطل آسيا يظهر على قميص الهلال: ويلتقي الهلال في مباراته القادمة ضد شهر خودرو يوم الإثنين القادم 10 يناير وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2020. ويستضيف استاد جامعة الملك سعود بالرياض، مباراة الهلال المرتقبة ضد شهر خودرو يوم الإثنين عند تمام الساعة الـ5:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ6:40 بتوقيت مكة المكرمة. وكان نادي الهلال قد أعلن اليوم الجمعة عن قرار الجهاز الفني بضم الحارس عبدالله البيشي لقائمة الفريق الآسيوية بدلاً من جاري يزن الذي أُصيب في الرباط الصليبي وسيغيب فترة 6 أشهر تقريباً عن الملاعب.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق صاحب القميص الأزرق.