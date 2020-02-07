شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يعرض «باكيتا» على سان جيرمان فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن ميلان سيمنح باريس سان جيرمان، فرصة جديدة، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلى لوكاس باكيتا.

وكان سان جيرمان قد حاول ضم باكيتا خلال الميركاتو الشتوى المنصرم، لكن المفاوضات لم تنجح بين الناديين.

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وقالت الصحيفة، إن ليوناردو المدير الرياضى لسان جيرمان، عقد اتصالات مع مسؤولى ميلان بشأن باكيتا بداية من ديسمبر الماضى، واستمرت المفاوضات عدة أسابيع بين الطرفين. وأشارت إلى أن عروض سان جيرمان كانت تتراوح بين 20 و22 مليون يورو، وهو ما رفضه ميلان، لأن ليوناردو نفسه قام باستثمار 35 مليون يورو لشراء اللاعب قبل عام واحد، عندما كان يعمل رفقة الروسونيرى.

وأوضحت أن مسؤولى ميلان قرروا عدم الموافقة على العروض الفرنسية، رغم أن الإدارة تميل إلى رحيل باكيتا.

وكشفت أن ليوناردو لا يزال متمسكًا بضم لوكاس باكيتا وسيقدم عرضًا جديدًا فى الصيف، وميلان لن يقف عائقًا أمام رحيل اللاعب حال الحصول على سعر مناسب.