شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يخضع لجراحة قسطرة في القلب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خضع طارق يحيى، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، لجراحة قسطرة في القلب، الجمعة، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع «فيس بوك»، صورة لـ«يحيى»، وأرفقتها بتعليق: «تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبنا ومدربنا السابق كابتن طارق يحيى بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، راجيين من المولى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا».
وتولى طارق يحيي مؤخرًا منصب رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتهاء علاقته بفريق طلائع الجيش الذي شغل فيه منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول خلال الفترة الماضية قبل رحيله الأسبوع الماضي.
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