شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» ليس أولهم.. نجوم كشّروا عن أنيابهم في البدايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مع أول مشاركة بعدد وافر من الدقائق، استطاع السنغالى الوافد حديثًا لصفوف الأهلى أليو بادجى كتابة اسمه فى سجل هدافى القلعة الحمراء وتسجيل هدفٍ غالٍ فى شباك بيراميدز بمنافسات الجولة الـ 16 للدورى الممتاز، مساء الخميس، بعدما نال رأس الحربة الصريح دقائق تعد على أصابع اليد الواحدة خلال مواجهتى النجم والهلال بدورى أبطال إفريقيا.

وعلى مدار ربع القرن الأخير تألق أكثر من نجم وصنع تاريخًا لاسمه بمستهل مشواره مع الأندية والمنتخبات، من خلال صناعة الفارق وتسجيل الأهداف، وهو ما نستعرض أبرزهم فى التقرير التالى:

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محمد أبوتريكة، نجم الكرة المصرية السابق، تمكن من قيادة الأهلى للفوز فى أول مشاركة رسمية له بالقميص الأحمر أمام طنطا بكأس مصر موسم 2004 بتسجيل هدفى الانتصار، لتبدأ منذ هذه اللحظة حكاية تألق وإبداع بقميص أبناء التتش.

كذلك محمد ناجى «جدو»، الذى توهج بشدة فى مستهل مشاركاته الدولية الرسمية بقميص منتخب مصر الأول، فكان مفاجأة المعلم حسن شحاتة فى أمم إفريقيا 2010 بأنجولا وحقق لقب الهداف وانتزع كُنية «أفضل بديل فى العالم»، حيث كانت باكورة أهدافه الرسمية مع أول مشاركة بقميص أحفاد الفراعنة فى شباك المنتخب النيجيرى بتلك النسخة من المعترك الإفريقى.

كما استطاع مصطفى محمد، الصاعد بسرعة الصاروخ، التعبير عن نفسه وزيارة شباك المنافسين فى أول مباراة رسمية له بقميص الزمالك من خلال هدف أسكنه شباك ديكاداها الصومالى بذهاب الدور التمهيدى للنسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا. عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز الحالى، والذى احتفل بدخول نادى المائة للدورى المصرى قبل أسابيع قليلة، كان على موعد مع التألق وصناعة الفارق بعد أقل من 24 ساعة من إعلان بيراميدز انضمامه لقائمة الفريق، فسجل هدفًا وصنع آخر فى شباك ناديه السابق الأهلى بمباراة الدور الأول للدورى بالموسم المنصرم.

والقائمة تطول لتشهد تألق حمدى فتحى، الذى توهج بقميص منتخب مصر وسجل هدفين مع أول مباراتين دوليتين له أمام كل من بوتسوانا وليبيريا نهاية العام الماضى، كذلك التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذان قصّا شريط أهدافهما مع الزمالك فى صيف 2000 بهدفين فى شباك النصر السعودى بتصفيات البطولة العربية للأندية.