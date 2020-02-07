شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في الأهلي بعد الفوز على بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة العارمة داخل القلعة الحمراء بعد الفوز الذى حققه الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى على نظيره بيراميدز، خصوصًا أنه الفوز الأول للأهلى على نفس الفريق، بعد الخسارة أمامه فى الموسم المنقضى ثلاث مرات، اثنتين فى الدورى، وواحدة فى الكأس، وهو الأمر الذى دفع البعض لأن يصف فريق بيراميدز بـ«عقدة النادى الأهلى».

وهو الأمر الذى رفضه رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى أشاد بمستوى فريقه خلال المواجهة، مشددًا على أنه كان الأحق بالفوز بسبب سيطرته على مجريات الأمور طوال شوطى المباراة، فضلًا عن الاستحواذ الكامل للاعبيه على الكرة، باستثناء بعض الفترات التى دانت فيها السيطرة للمنافس.

ورفض «فايلر» وصف الفوز على بيراميدز بأنه جاء ليفك العقدة التى سببتها خسارة الأهلى من بيراميدز ثلاث مرات الموسم المنقضى، لافتًا إلى أن المنافس من أقوى فرق المنافسة، لما يضمه من مجموعة متميزة من اللاعبين، فضلًا عن امتلاك معظم أفراده الشخصية التى تؤهلهم لمجاراة جميع الفرق، لافتًا إلى أن بيراميدز يقدم أداءً متميزًا أمام جميع الفرق، وليس أمام الأهلى وحده.

وتوجه المدير الفنى للأهلى بالشكر للاعبيه على المستوى المتميز الذى قدموه خلال المواجهة، وسعيهم لتحقيق الفوز من البداية للنهاية، وإصرارهم عليه حتى بعد تأخرهم بهدف، إلا أن هذا الهدف لم ينل من عزيمتهم، بل جعلهم يقدمون أفضل مستوى لديهم من أجل حصد واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

Advertisements

وشدد على أن فريقه بدأ المباراة بمنتهى القوة، ولاحت للاعبيه العديد من الفرص التى لو نجحوا فى تسجيلها لتغير شكل المباراة تمامًا، وهى الإشكالية التى سيسعى للتخلص منها خلال التدريبات الأخيرة، خصوصًا أن المباريات المقبلة لا تقبل إضاعة أى فرص.

ولفت «فايلر» إلى أن شخصية لاعبى الأهلى ظهرت بقوة بعد إحراز على جبر هدف بيراميدز الوحيد، والذى تسبب فى ارتباك اللاعبين لبعض الوقت، بسبب تذكرهم هزائم الموسم المنقضى، ولكن سرعان ما تداركوا الموقف وتخلصوا منه نهائيًا وعادوا للمستوى الذى كانوا عليه طوال الشوط الأول، وكانوا فى حالة تركيز شديدة ساعدتهم كثيرًا فى تقديم أفضل ما لديهم خلال تلك المواجهة.

وأضاف أن الفوز لم يأت وليد المصادفة، حيث إنه وجهازه المعاون أعدوا للمباراة جيدًا من خلال متابعة فريق بيراميدز، سواء فى مبارياته المحلية أو الإفريقية، والتى أتت بثمارها الجيدة، «بعدما نجحنا فى الوقوف على مكمن الخطورة فى المنافس، وتمكنا من فرض سيطرتنا على المباراة وتحقيق الهدف منها، ومواصلة انتصاراتنا فى مسابقة الدورى».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أنه أغلق نهائيًا ملف الفوز على بيراميدز، وأنه لا يركز إلا على كيفية تحقيق الفوز على طلائع الجيش فى المباراة المقررة بعد غدٍ فى الدورى، خصوصًا أنه وجهازه المعاون يأخذون كل مباراة على حدة، من أجل عدم تشتيت أذهان اللاعبين.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقررة بعد غد الإثنين، وينتظر أن تؤدى المجموعة الأساسية التى شاركت أمام بيراميدز بعض التدريبات الاستشفائية عقب المران، لتخليصهم من حالة الإرهاق التى سيطرت على بعضهم عقب المواجهة. يأتى هذا فى الوقت الذى سيخضع فيه ياسر إبراهيم لاختبار طبى، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام الطلائع، بعد أن غاب عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.