شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في بيراميدز بعد الخسارة من الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من الحزن الشديد على لاعبى فريق بيراميدز عقب الخسارة من الأهلى 1-2 في المباراة التي جمعتهما، الخميس، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، بعد أن كان الفريق متقدمًا في الدقيقة 53، لكن الأهلى أدرك التعادل في الدقيقة 77، وأضاف الهدف القاتل في الدقيقة 91، ليفقد بيراميدز ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدورى.

وشهدت المباراة احتجاج لاعبى بيراميدز بعد هدف الأهلى الثانى الذي سجله أليو ديانج، ليسفر الاحتجاج عن إنذار ثانٍ لرجب بكار ليتم طرده، قبل أن يحصل أحمد أيمن منصور على بطاقة حمراء مباشرة، بينما أشهر بطاقة صفراء لإسلام عيسى، الذي دخل أرضية الملعب من الدكة معترضًا، فيما أثبتت الفحوصات الطبيبة أن عمر جابر أصيب بتمزق في أربطة الكتف، حرمته من استكمال المباراة في الدقيقة 39 ليخرج من الملعب وينتظر أن يجرى أشعة لتحديد فترة غيابة.

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من جانبه، قال الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلى كانت صعبة وشهدت قتالًا على الكرة، واللاعبين قدموا ما لديهم وللأسف الشديد لم يتحقق الفوز.

وأضاف المدرب الكرواتى أنه غير راض عن النتيجة بعد الخسارة وفقدان ٣ لاعبين في المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، مشيرا إلى أن بيراميدز لا يستحق الخسارة وكان جديرا بحصد نقطة على أقل تقدير بعدما قدم اللاعبون مستوى جيدًا طوال دقائق اللقاء.

تشاتشيتش، في المؤتمر الصحفى، شدد على أنه اضطر لإخراج عمر جابر بسبب الإصابة، كما أن الأهلى بسبب التأخر دفع بكل أوراقه الهجومية، وبيراميدز فعل كل شىء للخروج بنتيجة الفوز ولكن للأسف فشل، موضحًا أن غياب محمد فاروق وعبدالله السعيد وتراورى صعّب المهمة أمامه في ظل قلة عدد الخيارات المتاحة في الجانب الهجومى أمام الجهاز الفنى.

وأكمل المدرب تصريحاته مؤكدًا أن عبدالله السعيد هداف الفريق وأهم لاعب وغيابه كان مؤثرا، رافضا التعليق على أداء حكم المباراة والأحداث التي حدثت عقب تسجيل الأهلى هدف الفوز، مشيرا إلى أن لاعبيه كانوا يدافعون عن فريقهم ولم يكن قريبا كفاية حتى يتأكد من صحة ما حدث من عدمه.