شكرا لقرائتكم صالح موسي: فيريرا قال للاعبى الزمالك أنتوا ما تعرفوش حاجة عن الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق إن البرتغالى فيريرا أخبر اللاعبين في أول مران له مع الفريق الأبيض أنهم لا يعرفون كيف تلعب كرة القدم موضحا أن هذه الرسالة صدمت جميع اللاعبين.

أضاف موسي خلال حواره على قناة الزمالك :" فيريرا مدرب بشخصية قوية جدا وعمل بجد معنا ونجح في تطويرنا بشدة الكل كان مقتنعا بقدراته".

وأشاد صالح موسي بجمهور الزمالك، قائلا: "اللعب لـ الزمالك مختلف تماما عن اللعب في أي فريق. لا معنى للخسارة عندما تلعب في فريق بحجم الزمالك وجمهور الزمالك يبحث عن لاعب بشخصية قوية ويعرف جيدا قيمة قميص النادي. اللعب لـ الزمالك صعب للغاية وجمهور الزمالك يختلف تماما عن أي جمهور آخر".

وأوضح "جمهور الزمالك مثقف ودائما خلف فريقه، بينما في أندية أخرى تنهال الجماهير بالهجوم على لاعبيها مع أي تعثر". واستكمل "جمهور الزمالك يعشق الكيان وليس مجرد أنه يُشجع من ينتصر فقط".

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