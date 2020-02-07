شكرا لقرائتكم طارق يحيى يجرى "قسطرة" ناجحة بعد تعرضه لأزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، عملية قسطرة فى القلب، بعدما تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين لتلقى العلاج، وحرص عدد كبير من نجوم الزمالك على الاطمئنان على حالة طارق يحيى بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر موقع "فيس بوك"، خالص التمنيات لطارق يحيى بالشفاء العاجل وأكد عبد الرحمن نجل طارق يحيى أن حالة والده فى تحسن بعدما تلقى العلاج اللازم ومن المقرر أن يستمر طارق يحيى فى المستشفى لحين الحصول على إذن الطبيب المعالج، وكان مرتضى منصور قرر إعادة "إيدر" لرئاسة قطاعات الكرة بعد استقالته من تدريب طلائع الجيش بسبب سوء النتائج.

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طارق يحيى

ووجه طارق يحيى الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور على ثقتهم بعد عودته لرئاسة قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بالقطاع وتطويره.

وكان طارق يحيى استقال من تدريب طلائع الجيش بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/ 0، فى المباراة التى جرت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع .

طارق يحيى قاد الطلائع هذا الموسم فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0، ثم الإسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0، وتعادل فى ثلاثة مواجهات ايضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1 بينما جاءت آخر مهمة تدريبية لطارق يحيى قبل تدريب الطلائع كانت قيادة سموحة، قبل أن يتولى مسئولية تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع المدير الفنى السابق ميتشو.