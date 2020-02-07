شكرا لقرائتكم الأهلى يغير مركزه الطبى فى ألمانيا بسبب كريم نيدفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي تغيير المركز الطبي الذي كان يتلقي فيه لاعبو الفريق العلاج والتأهيل من الإصابات المختلفة بسبب تأخر عودة أكثر من لاعب من الإصابة التي تعرض لها ويأتي في مقدمتهم كريم نيدفيد الذي تأخر في عودته للملاعب كثيراً بسبب التأهيل الخاطئ في المركز الألماني الذى كان يتعامل معه مسئولي النادي قبل ذلك.

ويتواجد كريم نيدفيد حالياً في المانيا بأحدى المراكز الطبية التي لم يسبق له العلاج أو التأهيل فيها من أجل الخضوع لفحوصات طبية تمهيداً لتحديد برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات حيث ينفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة.

ويرغب الأهلي في إنهاء أزمة "رشح الركبة" التي يعاني منها نيدفيد والتي كانت سبباً في تأخر عودته للتدريبات الجماعية ففي كل مرة يعود فيها اللاعب لخوض برنامج تأهيلي يتجدد "رشح الركبة" لذا ينتظر مسئولو الأهلي نتيجة الفحوصات التي يخضع لها اللاعب حالياً في المركز الطبي الألماني الجديد حتى يطمأن الجهاز على حالة اللاعب.

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ويغيب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من 10 أشهر وتحديداً منذ يوم 10 أبريل الماضى، الذى أقيم فيه لقاء الأهلى والمقاصة بالدورى، وأثار غياب اللاعب طوال هذه المدة تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.

نيدفيد أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي علق في وقت سابق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً: في مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يُعاني اللاعب من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً في عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.