شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى ينهى استعداده لمواجهة المقاصة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .
واستطاع أحمد شديد قناوى لاعب فريق الإنتاج الحربى أن يسطر اسمه فى ذاكرة التاريخ الكروى، بعد أن عادل الرقم القياسى لحسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى، برصيد 119 مباراة.
وكانت آخر مباراة شارك فيها قناوى مع فريقه والتى عادل بها رقم أسطورة الشواكيش، أمام الاتحاد السكندرى بالجولة السادسة عشرة من البطولة المحلية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
ويسعى أحمد شديد أن يتخطى رقم الشاذلى من خلال المباراة المقبلة لفريقه، حيث يلتقى الإنتاج مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشر ليصل إلى المباراة رقم 120 فى مسيرته الكروية، التى يشارك بها على التوالى ، على أن تكون مباراة مصر المقاصة هى بوابة لاعب الانتاج الحربى للانفراد بالرقم القياسى فى المشاركة بالمباريات على التوالى.
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