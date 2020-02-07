شكرا لقرائتكم "كاف" ينصب أبو جبل ملك التصديات الناجحة فى دور المجموعات لدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق محمد أبو جبل، حارس فريق الزمالك، على جميع حراس أندية مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت منافساته الأسبوع الماضى، من حيث نسبة التصديات الناجحة التي قام بها، خلال مرحلة المجموعات حسب ما أعلنت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتصدر محمد أبو جبل، حارس الزمالك، نسبة التصديات الناجحة في دور المجموعات، بنسبة 90 %، متفوقا على الثنائي دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقى ومكرم البديرى حارس النجم الساحلى التونسي، بنسبة 86

واحتل المرتبة الثالثة، معز بن شريفية حارس الترجى التونسي، بنسبة 82 %.

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وخاض أبوجبل مع الفارس الأبيض، 3 مباريات في مرحلة المجموعات، مباراتى زيسكو يونايتد الزامبى ولقاء مازيمبى الكونغولى، وتلقت شباكه هدف وحيد في المباريات الثلاث.

جدير بالذكر أن، الزمالك سوف يقابل نظيره فريق الترجى التونسي، حامل لقب دورى أبطال أفريقيا في أخر نسختين، بدور ربع النهائي، ستقام مباراة الذهاب في القاهرة، يوم 29 من شهر فبراير الجارى، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 6 مارس المقبل في تونس.

كما سيتقابل الفريقان قبلها، على لقب السوبر الأفريقي، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، في قطر.