شكرا لقرائتكم الفيصلي يقتنص فوزاً ثميناً أمام الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الفيصلي 3 نقاطٍ ثمينة عقب فوزه الصعب أمام ضيفه الشباب 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في ختام المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الفيصلي بهذا الفوز للاعبه الهولندي يوسف جبلي الذي صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني والذي كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وعلى الرغم من أفضلية الفيصلي الفنية خلال الشوط الأول إلا أن الشباب نجح في انهاءه متقدماً بهدف للاعبه عبدالمجيد الصليهم عند الدقيقة 44 بعدما أكمل تسديدة زميله الارجنتيني كريستيان غوانكا العائدة من القائم ليضعها في الشباك.

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وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي افضليته وتمكن مدافعه البرازيلي ايغور روسي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 57 حينما ارتفى لعرضية زميله الهولندي يوسف جبلي وحول الكرة برأسه في شباك الشباب.

وواصل الفيصلي أفضليته إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 89 والتي شهدت تسجيله هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة ليتراجع للمركز الثامن.