الفرنسي بوهاني يستهل اليوم الأخير من طواف السعودية في الصدارة

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أحرز الفرنسي ناصر بوهاني (أركيا سامسيك) المرحلة الرابعة قبل الاخيرة من النسخة الأولى لطواف السعودية الجمعة في الرياض، وانتزع صدارة الترتيب العام.

وقطع بوهاني الذي حقق فوزه الاول في هذه النسخة المرحلة الرابعة بين منتزه وادي نمار وجامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة إجمالية تبلغ 137 كلم، بزمن 3,21:55 ساعات.

وتقدم الفرنسي على الايطالي نيكولو بونيفاتسيو (توتال دايركت إنرجي) والكازاخستاني يفغيني غيديش (استانا برو تيم) بالنقاط الاضافية بعد تحقيقهم التوقيت عينه.

وتصدر بوهاني (29 عاما) الترتيب العام بزمن 14,34:49 ساعة، بفضل نقاط اضافية جراء قطعه خط الوصول في المركز الاول، بفارق ثانيتين عن الالماني فيل باوهاوس (البحرين-ماكلارين) وخمس ثوان عن البرتغالي روي كوستا (فريق الامارات)، فيما يحتل الجزائري يوسف رقيقي (تيرانغانو) المركز الرابع بفارق 14 ثانية عن المتصدر.

وشهدت المرحلة تنافسا كبيرا نظرا لصعوبة المسار، حيث اضطر الدراجون لصعود القدّية مرتين واحتاج ذلك منهم مجهودا بدنيا عاليا.

ويشهد قصر المصمك في العاصمة الرياض السبت ختام السباق، بمرحلة خامسة على مسافة 144 كلم انطلاقا من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وبدأت النسخة الأولى من هذا الطواف بمشاركة 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، بينها أربعة تنافس في المستوى العالمي وهي أستانا، البحرين، أن تي تي والإمارات العربية المتحدة، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755 كم.

ويشكل طواف السعودية خطوة أخرى في مسعى المملكة لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

- ترتيب المرحلة الرابعة قبل الاخيرة:

1- الفرنسي ناصر بوهاني 3,21:55 ساعات

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2- الإيطالي نيكولو بونيفاتسيو التوقيت عينه

3- الكازاخستاني يفغيني غيديش التوقيت عينه

4- الايطالي داميانو تشيما التوقيت عينه

5- البرتغالي روي اوليفيرا التوقيت عينه

- الترتيب العام:

1- الفرنسي ناصر بوهاني 14,34:49 ساعات

2- الألماني فيل باوهاوس بفارق ثانيتين

3- البرتغالي روي كوستا بفارق 5 ثوان

4- الجزائري يوسف رقيقي بفارق 14 ثانية

5- الاسترالي هاينريش هاسلر بفارق 15 ثانية