حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/ 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عودة فرجاني ساسي لاعب الزمالك الي قائمة الفريق استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الاحد ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري. كارتيرون يُعيد "ساسى" لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلى منتخب الصالات بالأبيض أمام المغرب بنهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على بيراميدز.. تدريبات الأهلى صباح اليوم على "تيك توك" (فيديو) شيكابالا يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام الإسماعيلى Advertisements إنبى يرفض صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد نتائج "طولان" طارق يحيى يخضع لعملية "قسطرة" فى القلب بعد الوعكة الصحية قرار جديد من الأهلي لإنهاء أزمة "رشح ركبة" نيدفيد صالح موسى يكشف حقيقة "التفويت" للزمالك وأزمة فيريرا وكهربا

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