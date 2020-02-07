شكرا لقرائتكم خبر عن صالح موسى يكشف حقيقة "التفويت" للزمالك وأزمة فيريرا وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق إن محمود عبد المنعم كهربا تعامل بعدم احترافية مع فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض عندما رفض الانصياع لأوامره في عدم تنفيذ ركلة الجزاء في سوبر 2015 أمام الأهلى الذى خسره الزمالك فى النهاية.

أضاف صالح موسى خلال حواره على قناة الزمالك أن كهربا من المفترض أنه لاعب محترف وينفذ تعليمات مدربه ولكنه رفض طلب فيرايرا ونفذ ركلة الجزاء وأهدرها فى النهاية الأمر الذى عرضه لعقوبات مالية موضحا أن باسم مرسى كان رقم "1" في تسديد ركلات الجزاء في ذلك الوقت، أكد صالح موسي إن جيل 2015 الذى حقق ثنائية الدورى والكأس كان استثنائيا ويقدر قيمة القميص الأبيض مشيرا إلى أنه المجموعة كلها تتواصل مع بعضها حتى هذه اللحظة عبر جروب "الواتس آب".

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وأشاد صالح موسي بقدرات فيريرا الفنية، موضحا أنه كان مدرب على أعلى مستوى ويحتوى اللاعبين نفسيا وصدمهم فى البداية بإنهم لا يعرفون طريقة لعب كرة القدم وإن شخصيته كانت سبباً فى نجاحاته كما تقدم بالشكر إلى جمهور الزمالك على دعمها الدائم للاعبين وليس فى الانتصارات فقط.