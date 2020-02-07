شكرا لقرائتكم خبر عن صالح موسى يكشف حقيقة "التفويت" للزمالك وأزمة فيريرا وكهربا والان مع تفاصيل الخبر
أضاف صالح موسى خلال حواره على قناة الزمالك أن كهربا من المفترض أنه لاعب محترف وينفذ تعليمات مدربه ولكنه رفض طلب فيرايرا ونفذ ركلة الجزاء وأهدرها فى النهاية الأمر الذى عرضه لعقوبات مالية موضحا أن باسم مرسى كان رقم "1" في تسديد ركلات الجزاء في ذلك الوقت، أكد صالح موسي إن جيل 2015 الذى حقق ثنائية الدورى والكأس كان استثنائيا ويقدر قيمة القميص الأبيض مشيرا إلى أنه المجموعة كلها تتواصل مع بعضها حتى هذه اللحظة عبر جروب "الواتس آب".
وأشاد صالح موسي بقدرات فيريرا الفنية، موضحا أنه كان مدرب على أعلى مستوى ويحتوى اللاعبين نفسيا وصدمهم فى البداية بإنهم لا يعرفون طريقة لعب كرة القدم وإن شخصيته كانت سبباً فى نجاحاته كما تقدم بالشكر إلى جمهور الزمالك على دعمها الدائم للاعبين وليس فى الانتصارات فقط.
كما أوضح صالح موسى، لاعب الزمالك والمقاصة السابق، إن إدارة النادى الفيومى أحالته للتحقيق بسبب اتهامه بالتفويت لصالح الفريق الأبيض، حيث كشف إن الأمر جاء بسبب مباراة بين الزمالك والمقاصة عندما كان يلعب لصالح الأخير الذى كان يتقدم على الفريق الأبيض بنتيجة 1 / 0 وإن الجهاز الفني للمقاصة دفع به في آخر ربع ساعة وعندما تسلم أيمن حفنى الكرة تراجعت بسبب طريقة لعبه انتظارا لمساعدة زميلى معى في التغطية ليقوم حفنى برفع الكرة إلى مصطفى فتحى الذى أسكنها في الشباك ثم تم تحويلى إلى التحقيق ورفضت ذلك ورحلت عن الفريق.
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