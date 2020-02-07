شكرا لقرائتكم خبر عن امونيكي يختار 20 لاعبا في أول مباراة رسمية مع المقاصة أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي وأودو موسيس.

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واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي، حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن إيمانويل قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.

يذكر ان مباراة الغد بين مصر للمقاصة والإنتاج الحربي هي الاولي للنيجيري ايمانويل في مسيرته مع المقاصة والدوري المصري ، بعد توليه المهمة رسميا خلفا لاحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج، وحضر أمونيكي مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنها تولي المسئولية رسميا عقب مباراة سموحة، وقام جمال عمر المدير الفني المؤقت بقيادة الفريق في مواجهة سموحة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .