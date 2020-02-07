شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد نتائج "طولان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسؤولو إنبى، صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق، بعد تحسين النتائج خلال المرحلة الأخيرة بعد تحقيق انتصارين متتاليين على حساب نادى مصر والمقاولون، بنتيجة 2 / 1 في المباراتين، في مسابقة الدورى الممتاز، ما أدى إلى ارتفاع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.

وجاء ذلك بعدما ظهرت مطالبات داخل فريق إنبى برفع قيمة المكافآت، إلا إن إدارة النادى البترولى أوضحت للاعبين إنه سيتم التعامل وفقا للائحة الحالية للفريق الموضوعة من قبل حلمى طولان، المدير الفني للفريق، على أن يتم صرف مكافآت إجادة حال دخول المربع الذهبى والمنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب هذا الموسم، بعدما نجح طولان في قيادة الفريق لتحقيق مجموعة من النتائج الرائعة منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

و يفتقد فريق إنبى لجهود رامى صبرى، قائد الفريق للإصابة، في المواجهة المقبلة أمام طنطا، التي ستقام في الثانية والنصف عصر الإثنين المقبل، على ستاد طنطا، التي تأتى ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز، لذا يعد حلمى طولان البدائل المختلفة حيث يفاضل بين الثنائى أسامة جلال وصلاح سليمان للدفع بأحدهما إلى جانب إبراهيم يحيى لقيادة خط الدفاع لتعويض غياب رامى صبرى الذى لن يلحق بالمواجهة القادمة حيث يعمل الجهاز الطبي للفريق خلال الفترة الحالية على تجهيزه للمواجهات القادمة التالية للفريق عقب لقاء طنطا بعدما تأكد غيابه عن هذا اللقاء.

وأصبح إنبى بعد نتائجه الإيجابية فى الفترة الأخيرة يمتلك 23 نقطة ويحتل بهم المركز السادس بجدول ترتيب الدورى، بينما يحتل طنطا المركز السادس عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة ويبحث الفريق البترولى تحت قيادة طولان عن مواصلة انتصاراته فى المواجهة التى ستجمعه مع طنطا على ملعب الأخير فى المباراة التى يسعى فيها طنطا هو الآخر لتحقيق الانتصار من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الترتيب والابتعاد عن خطر الهبوط.