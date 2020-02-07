خاص.. كيف سيختار الكاف ملعب نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق طلعت:

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون من خلال فتح المجال أمام البلدان التي تريد التقدم.

ويُعد اختيار ملعب نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من أهم الملفات على طاولة الكاف في الوقت الحالي.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن خلال الشهور الماضية، أن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم سيكون استثنائيًا حيث سيقام من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد.

وقال مصدر في الكاف من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، إن اختيار الملعب سيكون بعد فتح المجال أمام الدول الأعضاء التي تريد التقدم لاستضافة الحدث التاريخي.

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وأكمل المصدر أن الاختيار لن يكون عشوائيًا أو بقرار منفرد من جانب الكاف، وسيكون هناك شروط مُحددة.

وذكر مصدر أخر أن من بين هذه الشروط أن يكون السفر إلى الملعب سهل بالإضافة إلى الأمور اللوجيستية مثل تعدد الفنادق في نفس المدينة بالإضافة إلى تواجد بث تليفزيوني (هناك بعض الدول الإفريقية يكون البث التلفزيوني غير جيد)، بالإضافة إلى الأمن.

وكانت أنباء قد تواترت عن أن مُركب محمد الخامس في المغرب سيكون مسرحًا لنهائي دوري الأبطال فيما سيكون ستاد القاهرة مكانًا لإقامة نهائي الكونفدرالية.

وكانت إدارة ستاد القاهرة قد أعلنت أنه سيتم إغلاقه لمدة 3 شهور بداية من شهر أبريل المقبل.