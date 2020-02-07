منافس الأهلي.. مدرب صنداونز يوجه رسالة للكاف بشأن تطبيق الـ"VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، رسالة للاتحاد الأفريقي "كاف" مطالبًا بتطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" بداية من مرحلة نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

طلب موسيماني جاء لعدم تكرار أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، قائلاً :"نحتاج إلى التحسن وعدم ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبت في العام الماضي".

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي في تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية :"يجب استخدام VAR في دور نصف النهائي والنهائي للقضاء على المشاكل التي تعرضتها مباراة الترجي والوداد".

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وكانت النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في مباراة الإياب بنهائي المسابقة شهدت أحداثًا مثيرة بعد هدف سجله فريق الوداد في الدقيقة 55 إلا أن الحكم لم يحتسبه الأمر الذي جعل الفريق المغربي يرفض استكمال المباراة لتقرر المحكمة الرياضية الدولية في النهاية احتساب المباراة لصالح الترجي ليتوج الأخير باللقب للعام الثاني على التوالي والخامس في تاريخ "الدم والذهب".

ومن المقرر أن يلعب صنداونز أمام الأهلي البطل التاريخي للبطولة الأفريقية بواقع 8 مناسبات في مرحلة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام موقعة الذهاب في مصر بينما سيقام لقاء الإياب في جنوب أفريقيا.

وسبق وأن واجه الأهلي خصمه صنداونز في الموسم الماضي وفي نفس المرحلة أيضًا حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل جنوب أفريقيا بنتيجة تاريخية بخمسة أهداف دون رد قبل أن يفوز ممثل مصر بهدف دون رد في الإياب بمصر.