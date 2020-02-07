قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يرد على حقيقة تهديدات كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، أن ناديه يسعى للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي والخامس في تاريخ النادي.

وبسؤاله عن وجود تهديدات من كاف حول منع الترجي من المنافسة على لقب دوري الأبطال خلال هذا العام بعد أحداث مباراة الوداد المغربي، أجاب بالنور :"ثقتنا كبيرة في المنافسة على اللقب هذا الموسم".

وأضاف بالنور في تصريحات عبر إذاعة "IFM" التونسية :"الترجي مهدد فقط في حال إشعال الشماريخ سواء في تونس أو الخارج".

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وتابع :"أي إشعال شماريخ فقط في المباريات ستضعنا تحت تهديد بالعقوبات، وهذه رسالتي للجماهير وأشكرهم على تفهمهم حول هذا الموقف خلال الفترة الماضية".

وكان الترجي حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي في نسخة (2018) بجانب تخطي الوداد في النسخة الماضية بعدما أوصت المحكمة الرياضية بفوز فريق "باب سويقة" باللقب القاري عقب أحداث موقعة مباراة الإياب في الملعب الأوليمبي برادس.

قرعة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم أسفرت عن موقعة نارية بين الترجي والزمالك في دور الثمانية حيث ستقام المباراة الأولى في مصر على أن تقام المباراة الثانية في تونس.

الترجي سيواجه الزمالك أيضًا في السوبر الأفريقي وتحديدًا يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة" حيث يخوض فريق "الدم والذهب" هذه المباراة باعتباره بطلاً لأفريقيا، بينما يلعب ابناء ميت عقبة هذه المواجهة باعتبارهم أبطال مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.