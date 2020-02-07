انبي في انتظار البطاقة الدولية للثنائي الليبيري والغاني

مازال مسؤولو نادي انبي في انتظار البطاقة الدولية للثنائي الليبيري الدولي تونيا دي ليو " المهاجم"، والغاني لاعب الوسط المهاجم حيث من المنتظر أن تصل خلال ساعات ليشارك الثتائي مع فريقيهما مع بداية الدور الثاني للدوري. المنتظر أن تصل خلال ساعات ليشارك الثتائي مع فريقيهما مع بداية الدور الثاني للدوري. وكان انبي قد تعاقد مع اللاعب الليبيري بعد فشله في ضم نجوكو لاعب سيراميكا كليوباترا، الذي فضل الإنضمام إلى المقاولون العرب، وأحمد الشيخ لاعب الأهلي الذي بقى ضمن صفوف القلعة الحمراء.

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