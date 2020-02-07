غنيم : غداً أنضمام أبطال الملاكمة لمعسكر المركز الأوليمبي استعدادا للبطولة العربية

أكد الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الأتحاد المصري للملاكمة، ونائب رئيس الأتحاد العربي، أنتظام أبطال تجارب الجمهورية العشره، التي أقيمت مؤخراَ بالترسانه ، الي المعسكر المغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بداية من غدا السبت أستعداداَ للبطولة العربية الخامسة، التي ستقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 23 وحتي 28 مارس القادم، والتي يشارك فيها أكثر من" 10" منتخبات عربية.

و يجدر الإشارة أن اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر المغلق هم : مصطفي عادل حمدي وزن 49 ك، ووزن 52 عبد الرحمن عادل إبراهيم، وعمر خالد عبد الرحمن لاعب وزن 56 ك، وعبد الفتاح هاشم عبد الفتاح في وزن 60 ك وعلي عاصم على.وفي وزن

64 ك، وفي وزن 69، عبد الفتاح محمد ومصطفي قطب في وزن 75ك، وعلي وائل علي في وزن 81 ك، و محمد عبد الله عبد المحسن في وزن 91 ك،وأبراهيم هاني أسماعيل في وزن فوق 91ك .

أضاف " غنيم" بأنه سيتم عمل تجارب داخلية بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك بعد أسبوعين من الأنتظام بالمعسكر، بحضور أحمد البكاشوشي نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاطف مغاوري عضو اللجنة الفنية، وسيد عثمان المشرف علي المشاريع القومية، وذلك بهدف زيادة تحفيز اللاعبين المنضمين الجدد للمعسكر علي بذل أقصي

جهد وأعطاء الفرصة للوجوه الجديدة التي تفيد المنتخب، وسيقوم بتحكيم المباريات 20 حكم دولي ( 2 نجمه ) تحت أشراف الكابتن كمال عبد السلام رئيس لجنة الحكام المصرية والعرب.

وأشار رئيس الأتحاد المصري للملاكمة الى إن سيتم تكريم اللاعب عمرو خالد مصطفي الحاصل علي ذهبية البطولة العربية التي اقيمت بالكويت مؤخرآ في وزن 80 ك علي هامش التجارب القادمة بالمركز الأوليمبي بالمعادي خاصة وأنه لاعب حقق مفاجأة غير متوقعه بالفوز بذهبية البطولة العربية كما سيتم تكريم اللاعب الدولي السابق صبحي الشيمي .

وأختتم "غنيم" تصريحاته بأنه سيقوم بزيارات متكررة للمنتخب الأول للملاكمة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وعقد أجتماع فني، مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن سعيد حسن المدير الفني للمنتخب المصري، وذلك للوقوف علي أخر الأستعدادات الخاصة باللاعبين قبل السفر للسنغال، للمشاركة في البطولة ألفريقية المؤهلة لوليمبياد طوكيو 2020 .