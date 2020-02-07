غدا .. الاتحاد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام أسوان بالدوري الممتاز

تنطلق غدا السبت منافسات الجولة 17 من بطولة الدور المصري الممتاز لكرة القدم .

و تبدأ مواجهات الغد بلقاء الاتحاد السكندري مع أسوان بستاد

الإسكندرية فى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويسعى الاتحاد بقيادة مديره الفنى طلعت يوسف للعودة للانتصارات من جديد بعد عدة تعادلات اخرها كان أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية، حيث تعادلا بدون أهداف.

بينما يتحفز أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطى لاستمرار الانتصارات بعد فوزه فى آخر مباراتين على حرس الحدود والإسماعيلى.