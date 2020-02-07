انبي في طنطا الأحد لمواجهة ابناء السيد البدوي في الدوري

يؤدي فريق انبي مرانه اليوم الاساسي بعد غد الاحد بملعبه "بتروسبورت" استعدادا للقاء طنطا " الإثنين" بملعب الأخير في الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول.
وسوف يسافر الفريق بعد مران الاحد الى طنطا للمبيت بها للحصول على الراحة الكافية قبل لقاء الغد.
وركز حلمي طولان المديرالفني لإنبي خلال تدريباته الأخيرة علىخطة مواجهة طنطا وكيفية رقابة الأوراق الرابحة للفريق المنافس خاصة المهاجمين خاصة أن قائمة فريقه على غير المعتاد خالية من الإصابات والإيقاف مما يعطى له أفضلية في إختيار التشكيل والتغيرات أثناء اللقاء.
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