اخبار الرياضه

انبي في طنطا الأحد لمواجهة ابناء السيد البدوي في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يؤدي  فريق انبي مرانه اليوم الاساسي بعد غد الاحد بملعبه "بتروسبورت" استعدادا للقاء طنطا " الإثنين" بملعب الأخير في الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول.

 

 وسوف يسافر الفريق بعد مران الاحد الى طنطا للمبيت بها للحصول على الراحة الكافية قبل لقاء الغد.

Advertisements

 

 وركز حلمي طولان المديرالفني لإنبي خلال تدريباته الأخيرة على

خطة مواجهة طنطا وكيفية رقابة الأوراق الرابحة للفريق المنافس خاصة المهاجمين خاصة أن قائمة فريقه على غير المعتاد خالية من الإصابات والإيقاف مما يعطى له أفضلية في إختيار التشكيل والتغيرات أثناء اللقاء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انبي في طنطا الأحد لمواجهة ابناء السيد البدوي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا