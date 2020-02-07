الزمالك فى الإسماعيلية غدا وكارتيرون يختار ٢٠ لاعباً للقاء الدراويش

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى الحادية عشرة صباح غد السبت بملعب النادى استعدادا للقاء الإسماعيلى فى الجولة الـ١٧ لبطولة الدورى الممتاز والمقررة بعد غد الاحد على استاد الإسماعيلية. الإسماعيلية. ومن المنتظر أن يختار الفرنسى باتريس كارتيرون ٢٠ لاعبا للسفر والدخول فى معسكر مغلق عقب المران . ويتوقع أن يكونوا محمد أبوجبل ومحمد عواد لحراسة المرمى محمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وحازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبدالسلام لخط الدفاع طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر لخط الوسط ويوسف أوباما ومصطفى فتحى وكاسونجو ومحمد اوناجم وعمر السعيد ومصطفى محمد لخط الهجوم. محمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وحازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبدالسلام لخط الدفاع طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر لخط الوسط ويوسف أوباما ومصطفى فتحى وكاسونجو ومحمد اوناجم وعمر السعيد ومصطفى محمد لخط الهجوم.

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