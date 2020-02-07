يواجه فريق يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا يلتقى فى الساعة العاشرة مساء غد السبت ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى الإيطالى.
ويدخل اليوفي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًافي الجولة السابقة بالدوري على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة ، ليعزز صدارته للدورى برصيد ٥٤ نقطة مبتعدًا عن إنتر ميلان الوصيف بفارق ٣ نقاط.
ويتنافس يوفنتوس وإنتر ميلان بشراسة على لقب الدورى هذا الموسم، لذلك يسعى اليوفى لاقتناص الثلاث نقاط أمام هيلاس فيرونا وتوسيع الفارق إلى نقاط عن الإنتر فى حالة تعثر الاخير، وفى نفس الجولة يلتقى فيورنتينا مع أتالانتا، وتورينو أمام سامبدوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. يوفنتوس يواجه فيرونا في الدورى الإيطالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.