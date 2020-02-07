بالصور.. المقاولون والإسماعيلي يفوزان بنصيب الأسد ببطولة الصيد لبراعم القدم

أختتمت اليوم "الجمعة" فعاليات الدور النهائي لبطولة نادي الصيد الدولية للبراعم لكرة القدم، برعاية zed، والتي أقيمت اليوم على ملاعب zed الشيخ زايد لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010.

مواليد 2006

توج الإسماعيلي بالبطولة بعد الفوز على المقاولون العرب في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحصد الزمالك المركز الثالث بالفوز على الإنتاج الحربي بضربات الترجيح بنتيجة

5-3.

وجاء ترتيب الفرق الإسماعيلي والمقاولون العرب والزمالك والإنتاج الحربي على التوالي

مواليد 2007

توج الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك في النهائي بهدف نظيف، فيما حصد zed المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف.

وجاء ترتيب الفرق الأهلي والزمالك وzed ومصر المقاصة على التوالي.

مواليد 2008

توج فريق المقاولون العرب بالبطولة بعد الفوز على الإسماعيلي في النهائي

3-1، وجاء الأهلي ثالثا بعد الفوز على الزمالك 3-1.

وجاء ترتيب الفرق:المقاولون العرب والإسماعيلي والأهلي والزمالك على التوالي.

مواليد 2009

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توج المقاولون العرب بالبطولة بعد الفوز على zed بنتيجة 3-2 في النهائي، وحصل الأهلي على المركز الثالث بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وجاء ترتيب الفرق:المقاولون العرب و zed والأهلي والزمالك بالرتيب.

مواليد 2010

حقق الإسماعيلي المركز الأول بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف، وجاء الماظة "مصر الجديدة" في المركز الثالث بعد الفوز على الجونة 2-1.

وجاء ترتيب الفرق:الإسماعيلي والزمالك والماظة والجونة على التوالي.