براعم الأهلي في المركز الثالث ببطولة الصيد الدولية

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٨، بالمركز الثالث في بطولة نادي الصيد الدولية للبراعم، وذلك بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة.

افتتح الزمالك التسجيل أولًا، وتعادل بلال عطية للأهلي، قبل أن يضيف يوسف علاء، وبلال عطية الهدفين الثاني والثالث للأهلي.

وكان فريق براعم الأهلي قد فاز على فريق المرج ٤ – صفر في دور الـ١٦، وتغلب على مركز شباب سراي القبة ٣ – ١ في دور الـ٨، قبل أن يخسر أمام المقاولون صفر – ١، في نصف النهائي، ثم فاز بالمركز الثالث على حساب الزمالك، في حين تُوج المقاولون بالبطولة

بعد الفوز على الإسماعيلي ٣ – صفر.

وأكد عصام صلاح، المدير الفني لفريق ٢٠٠٨ بالأهلي، أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة طوال البطولة، خاصة في مباراة اليوم أمام الزمالك، حيث نفذوا التعليمات بشكل جيد واستغلوا كل الفرص للتسجيل، مؤكدا أن دعم فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين للفريق جعلهم في حالة معنوية جيدة، حيث نصحهم مبروك بأن يتحلوا بالتركيز أمام الزمالك، خاصة أنها مباراة قمة وتعد بطولة في حد ذاتها .