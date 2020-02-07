بعد الإقبال الكبير على المشروع القومي للاسكواش .. أمير وجيه اللعبة تفتح ابوابها لكل فئات الشعب

أكد امير وجيه المشرف علي المشروع القومي للاسكواش والتي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبمساهمة البنك الراعي ان الاسكواش اصبح متاح لكل فئات الشعب وانه لم يعد مقتصرا على فئة معينة مؤكدا ان المشروع القومي والذي يأتي في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يسير بشكل فاق كل التوقعات بعد الإقبال الكبير والغير مسبوق من كافه اطياف الشعب علي الالتحاق بهذه اللعبه والتي تتسيدها مصر

علي مستوي العالم.

وأوضح ان القائمين علي رعاية المشروع ويأتي في مقدمتهم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والراعي الرسمي للمشروع الذين يقومون بتسهيل كل الأمور وازاله الصعائب عن أولياء الأمور.

وأضاف ان عدد الطلبات بتسجيل أنفسهم خلال اختبارات اليوم والتي أقيمت ببورسعيد وصل ٢٥٥ لاعبا ولاعبه وانه منتظر زيادة العدد في اليوم الأخير من الاختيارات

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غدًا .

وقال ان ادارةً المشروع تضع في اعتبارها توسعات كبيرة بعدما لقت الفكرة نجاحا واقبالا كبيرة بفتح باب الاختيارات لمواليد اكتر من ٢٠٠٩ وحتي ٢٠٠١٣ .

واضاف المدير الفني لمنتخب مصر الحائز علي بطولة كاس العالم الاخيرة أن هناك خطة طويلة الأجل بامداد الكشف عن المواهب والتنقيب عنها في كافه أنحاء الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة تخفيف تكاليف اللعبة حتي يكون هناك تكافؤ فرص امام الجميع لممارسة اللعبة .

وتوقع اسطورة الاسكواش ان يأتي ثمار هذا المشروع في اسرع وقت وتكوين قاعدة اختيارات من المواهب للمنتخبات الوطنية