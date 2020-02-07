بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات هي بطولة دولية لمنتخبات كرة القدم داخل الصالات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أقيمت أول دورة من البطولة سنة 1996 في مصر بمشاركة خمس منتخبات فقط، ثم تمت زيادة عدد المنتخبات إلى ثمانية، وتقام البطولة كل أربع سنوات.

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، برصيد 3 ألقاب، وتوج مرة واحدة كلا من منتخبي ليبيا والمغرب.

اليكم جدول سجل أبطال كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات + وصيف كل نسخة

السنة + البلد المضيف البطل الوصيف 1996 (القاهرة) مصر غانا 2000( القاهرة) مصر المغرب 2004 (القاهرة) مصر موزمبيق 2008 (طرابلس) ليبيا مصر 2016 (جنوب افريقيا) المغرب مصر 2020 ؟ ؟

اضغط هنا للوصول الى صفحة سجل أبطال كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات منذ عام 1996..