برشلونة مستعد لخسارة 70 مليون يورو لبيع كوتينيو

تبحث إدارة نادي برشلونة الإسباني عن مشترٍ لصانع ألعاب الفريق “فيليب كوتينيو”، وهذا نظرًا للموقف الصعب الذي تواجهه إدارة الرئيس “ماريا بارتوميو” حاليًا.

وتريد الإدارة الكتلونية توفير الأموال خلال الصيف القادم، من أجل تغطية نفقات الصفقات الجديدة، وأيضًا معادلة الإنفاق الزائد عن الحد، لعدم التعرض إلى مشاكل مع قوانين اللعب المادي النظيف، خصوصًا عقب دفع أكثر من 300 مليون يورو في صفقة الفرنسي “أنطوان جريزمان”.

وادعت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أنه من ضمن الأسماء المرتقب بيعها في صيف 2020، اللاعب البرازيلي “فيليب كوتينيو”، والذي يقضي حاليًا فترة إعارة لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وستغري إدارة البلاوجرانا وفق المصدر ذاته، الإدارة البافارية بالتنازل عن 70 مليون يورو من قيمة اللاعب، وهذا من أجل التفريط به والحصول على الأموال.

وأوضحت صحيفة “كيكر” قبل أسبوع أن إدارة البايرن، لم تتخذ قرارها بعد في الموافقة على شراء عقد كوتينيو، وستدرس الأمر خلال الصيف القادم، ولا سيما بعد تحول سعره من 160 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.