شاهد أهداف مباراة العين والشارقة في الدوري الإماراتي

خاض نادي العين مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة 7-2-2020، ضد نادي الشارقة على ملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي “الدوري الاماراتي“.

انطلقت المباراة فى تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 20:15 بتوقيت ابو ظبي، 16:15 بتوقيت جرينتش.

وعرف اللقاء نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، ليفقد الفريق العيناوي نقطتين في صراعه على حصد لقب الخليج العربي.

وحصد العين نقطة ليرفع بها رصيده إلى 28 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يمتلكه نادي الشارقة، ليبقى الوضع على ما هو عليه في ترتيب الدوري.

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تقدم الشارقة أولاً وقبل أي دقائق لجس النبض، عبر مهاجم العين السابق “كايو”، الذي سجل هدفًا في شباك البنفسج، ورفض الاحتفال احترامًا لجماهير العين.

ثم عدّل العين النتيجة في قبل دقائق من صافرة النهاية، برأسية من القاطرة البشرية “لابا كودجو”، الذي استمر في التهديف ومنح فريقه نقطة، من مباراة عصيبة.

وكان العين قد فاز في الجولة الماضية على الوصل (5-0) في حين تغلب الشارقة على اتحاد كلباء (3-1). وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول بفوز الشارقة (3-2).