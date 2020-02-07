ريال سوسيداد يرفض إعادة أوديجارد “مُبكرًا” إلى ريال مدريد

شدد رئيس نادي ريال سوسيداد “خواكين أبيرباي”، على أنه لن يسمح بعودة صانع الألعاب النرويجي “مارتن أوديجارد”، إلى نادي ريال مدريد قبل انتهاء فترة إعارته.

ويقضي اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا فترة إعارة طويلة، في الوقت الحالي بقميص الفريق الباسكي، وتمتد إعارة اللاعب الشاب من اللوس ميرنجيز إلى لا ريال حتى صيف 2021.

وانتشرت تقارير صحفية، تتناول رغبة إدارة ريال مدريد بتوصية من المدرب “زين الدين زيدان”، بمحاولة إعادة موهبة الفريق، قبل انتهاء إعارته، من أجل استغلال نضجه وتألقه حاليًا في الدوري الإسباني.

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وكان أوديجارد أحد الأسلحة التي أقصى بها ريال سوسيداد عملاق العاصمة، من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، خلال مباراة الفوز في السانتياجو بيرنابيو برباعية.

وسئل أبيرباي عن مستقبل لاعبه، ورد لراديو كادينا سير قائلاً “أرى أوديجارد سعيدًا للغاية مع الفريق، ولا حديث الآن عن مستقبله، ولكني أستطيع التأكيد أن نسبة عودته الصيف القادم إلى الريال هي زيرو 0٪”.

يذكر أن أوديجارد تألق بقميص ريال سوسيداد هذا الموسم، حيث لعب 23 مباراة وسجل ستة أهداف، بالإضافة إلى صناعة 8 آخرين.