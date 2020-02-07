انفوجراف رياضي | من هو إينياكي ويليامز..قاتل أحلام برشلونة؟

قتل الجناح المهاجم الدولي الإسباني السابق “إينياكي ويليامز” أحلام برشلونة في المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، حين قاد أثلتيك بلباو للفوز في مباراة ليلة أمس الخميس 6-2-2020 بالدور ربع النهائي بتسجيل هدف قاتل برأسية نموذجية في الدقيقة 92.

إينياكي ويليامز يُعد اللاعب الوحيد في الليجا الذي لم يغب عن أي مباراة في المسابقة، فمنذ عام 2016 وهو يشارك بصفة دائمة رفقة أثلتيك بلباو حتى الآن، حيث لعب 38 مباراة بموسم 2017/2016، ومثلهم في موسمي 2018/2017 و2019/2018، بالإضافة إلى 22 مباراة من 22 بموسم 2020/2019.

ويُسجل إينياكي بصفة مستمرة ومنتظمة منذ تصعيده للعب مع الفريق الأول لأثلتيك بلباو عام 2014، ويُعد الموسم الماضي الأفضل له على المستوى الهجومي إذ سجل 13 هدفًا في الليجا مقابل 7 أهداف في الموسم الذي سبقه 2018/2017، و8 أهداف في 25 مباراة بموسم 2016/2015.

ويُجيد اللاعب ذو الأصل الغاني على الطرفين سواء كجناح وسط أو كجناح مهاجم، بالإضافة إلى قدرته على لعب دور المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء، وهذا ما أكده حين حول عرضية زميله “إيباي” في الدقيقة 92 برأسية مذهلة ذهبت على أقصى يمين حارس برشلونة “تير شتيجن” ليقود العملاق الباسكي إلى نصف النهائي.

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حياة إينياكي ويليامز

ولد إينياكي ويليامز في إقليم الباسك بمدينة بلباو عام 1994 لأبوين مهاجرين من غانا بعد عبورهما الصحراء سيرًا على الأقدام، قبل عبورهما للسياج الحدودي في مدينة مليلية المغربية المحتلة من إسبانيا. وقضت عائلة إينياكي حياتها في بامبلونا حيث نادي أوساسونا، لكنه إلتحق بأكاديمية سي دي بامبلونا وبعدها قامت إدارة بلباو بضمه لصفوف الفريق قبل أن يتم عامه الثامن عشر.

وأثارت إدارة نادي أثلتيك بلباو جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية في الميركاتو الصيفي 2019، عندما قررت إبقاء إينياكي ويليامز على ملعب سان ماميس بأطول عقد احترافي في الدوري الإسباني، ويمتد لغاية صيف 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده من 80 مليون يورو إلى 135 مليون يورو بسبب قدرته الكبيرة على الاحتفاظ بمستواه البدني لأطول فترة ممكنة ولمشاركته بصفة أساسية خلال المواسم الثلاث الماضية.

والآن نقدم لكم انفوجراف رياضي عن أبرز أرقام إينياكي ويليامز برعاية “Digital Boom”.

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