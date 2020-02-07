رياضة | عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رغبتهم في التقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري ضد طاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلي، التي جرت أحداثها، مساء أمس، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، وأنتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، وذلك بداعي و جود أخطاء تحكيمية في اللقاء.

ويوجد أنقسام داخل الفريق حول التقدم بشكوى ضد إبراهيم نور الدين، بسبب أعتراض بعضهم على عدم جدوى الشكوى ضد طاقم حكام مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز.

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وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، قد عبر عن غضبه الشديد من الظلم التحكيمي عقب خسارة فريقه أمام الأهلي، خلال تصريحات التلفزيونية لقناة " on sport " قائلا: "تعرضنا لظلك تحكيمي كبير خلال مباراة الأهلي".

وأضاف: "الهدف الثاني للأهلي غير صحيح، لأن إبراهيم نور الدين حكم المباراة احتسب الكرة في البداية ضربة مرمى، لذلك حصل المهدي سليمان حارس بيراميدز على الكرة، وفوجئنا بعد ذلك باعتراض لاعبي الأهلي ومطالبتهم باحتساب الكرة ضربة ركنية، ليتراجع حكم المباراة عن قراره، وأثناء اعتراض لاعبي بيراميدز على القرار فوجئنا أن لاعبي الأهلي يلعبون الكرة، ولم يكن المهدي سليمان قد عاد إلى مرماه".

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلا: "نور الدين ذبحنا خلال المباراة بقرارته في الدقائق الأخيرة من المباراة، واللي صوته عالي هو اللي بيكسب والرياضة في مصر ماشية بقلة الأدب وعمرنا ما هنتغير".