رياضة | أنشيلوتي يتحدث عن تغيير موعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يتحدث عن تغيير موعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يشجع مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي، إنهاء فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انطلاق الموسم، لأنه يجعل التعامل مع اللاعبين الساعين للرحيل أكثر صعوبة.

وتوصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق أمس الخميس، من أجل تغيير موعد غلق باب الانتقالات في الصيف إلى نهاية أغسطس (آب) أو بداية سبتمبر (أيلول) تماشياً مع بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا.

واتفقت الأندية على ذلك حتى تتجنب فقدان لاعبين لصالح منافسين أوروبيين بعد انتهاء الانتقالات حيث لا يكون بوسع الأندية الإنجليزية التعاقد مع بدلاء، وستنتهي فترة الانتقالات هذا العام في أول سبتمبر (أيلول).

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وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين اليوم الجمعة، قبل استضافة كريستال بالاس في الدوري: "بالنسبة لوظيفتي ليس من الجيد أن تظل فترة الانتقالات مفتوحة، أفضل طريقة لبدء الموسم بالنسبة لمدرب هي أن تكون فترة الانتقالات انتهت، عليك التعامل مع لاعبين يرغبون في الرحيل لمدة شهر، الأمر أكثر صعوبة".

وتحول مستوى إيفرتون منذ أن تولى أنشيلوتي المسؤولية، وخسر مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات في الدوري ليبتعد عن منطقة الهبوط ويتقدم للمركز التاسع.

وقال المدرب الإيطالي إن بالرغم من أن التأهل للدوري الأوروبي لا يزال ممكناً، فإن الحصول على المركز الرابع والصعود لدوري أبطال أوروبا شيء بعيد المنال مع تأخر إيفرتون بثماني نقاط وراء تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وأضاف أنشيلوتي: "في المعتاد عند تغيير المدرب، يكون هناك رد فعل من اللاعبين، من اليوم الأول أسلوب لعب كرة القدم أصبح أفضل، علينا التحسن مرة أخرى لكني راض إلى حد كبير، بكل أمانة لا نفكر (في دوري أبطال أوروبا)، اللعب في الدوري الأوروبي نتيجة رائعة لنا للموسم المقبل، هذا هو الهدف.. تشيلسي بعيد للغاية في هذه اللحظة".