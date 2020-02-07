رياضة | الزمالك يخاطب الجبلاية بسبب بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخاطب الجبلاية بسبب بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد مسئولو نادي الزمالك في أزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد قرار فسخ التعاقد معه بسبب رفضه الحضوره إلى القاهرة للخضوع لكشف طبي.



وأرسل مسئولو الزمالك خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية لتحويله إلى الجبلاية يدعمهم بشكل كامل في ملف بوطيب.

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وتضمن الملف كافة المستندات الخاصة بخطابات للاعب بالحضور إلى القاهرة والخضوع للكشف الطبي وإجراء الجراحة عن طريق النادي.



ويرغب مسئولو الزمالك في الحصول على تعويض مالي من وراء اللاعب واسترداد كافة مستحقاتهم في تلك القضية بداعي أن النادي تضرر ماليًا من ورائه.



وتغلب الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري.

