رياضة | ساري يُعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يُعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة بولونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد الدمتناوي

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس عن قائمة فريقه لمواجهة هيلاس فيرونا، مساء غدا السبت في الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس ضد فيرونا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مارك بينتجودي".

وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:

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حراسة المرمي: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دى تشيليو، دى ليخت، أليكس ساندرو، بونوتشى، روجاني، كوكولو.

خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، رابيو، بينتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، كوادرادو، هيجواين، أوليفيري.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بينما يأتى فيرونا في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.