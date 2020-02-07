رياضة | أمونيكي يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمونيكي يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المقاصة ٢٠ لاعبًا وهم :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي وأودو موسيس.

