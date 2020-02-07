الجمعة 7 فبراير 2020

ودع نادي برشلونة بطولته المفضلة، كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة المُحزنة يوم أمس ضد فريق اتليتيك بيلباو في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 1-0 في إطار مباريات ربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها نادي فالنسيا.



وجاء خروج البلاوجرانا في يوم المفاجأت الأكبر في البطولة بعد ساعتين فقط من خروج ريال مدريد وتوديعه للبطولة على يد فريق ريال سوسيداد الذي فاز على الملكي في ملعب “سانتياجو بيرنابيو” برباعية مقابل 3 أهداف.

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وسيركز برشلونة على مباراته القادمة في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، الذي يحمل لقبه ولكنه وصيف نسخة هذا الموسم حتى الآن، والتي ستكون ضد فريق ريال بيتيس خارج أرضه.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة حيث يعتبر الفريق الأندلسي هو الفريق الذي برز فيه مدرب برشلونة الحالي كيكي سيتيين.

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق يوم 9 من شهر فبراير لعام 2020، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ودبي وستنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.