اخبار الرياضه

 جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة بشأن غياب سترلينج عن مواجهة ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة بشأن غياب سترلينج عن مواجهة والان مع التفاصيل

الجمعة 7 فبراير 2020

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن إصابة المهاجم رحيم سترلينج ، حيث أكد غيابه لعدة أسابيع بسبب إصابة يعاني منها في أوتار الركبة.

وتعرض سترلينج لهذه الإصابة خلال المباراة التي خسرها مانشستر سيتي أمام توتنهام (2-0) في وقت سابق من الشهر الحالي ، وقد أظهرت الفحوصات وجود تمزق في أربطة القدم اليسرى.

Advertisements

وتدور الشكوك حول قدرة المهاجم الإنجليزي على التعافي من هذه الإصابة قبل المواجهة ضد ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من في السادس والعشرين من فبراير.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “ستيرلينج سيغيب لعدة أسابيع لكننا سنرى إذا كان يستطيع العودة قبل المباراة ضد ليستر سيتي وريال مدريد ، لكني الآن لا أعرف بالضبط المدة المحددة لغيابه”.

وسئل المدرب الإسباني عن اللاعب ليروي ساني وأجاب : “لقد بدأ يتدرب معنا ولكنه يحتاج مزيداً من الوقت ، عندما تتعرض إلى مثل هذه الإصابة وتغيب ستة أشهر ، فأنت بحاجة إلى الشفاء والتقاط الإيقاع والثقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة بشأن غياب سترلينج عن مواجهة ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا