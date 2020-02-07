 جوارديولا يطلق تصريحات مثيرة بشأن غياب سترلينج عن مواجهة ريال مدريد

الجمعة 7 فبراير 2020

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن إصابة المهاجم رحيم سترلينج ، حيث أكد غيابه لعدة أسابيع بسبب إصابة يعاني منها في أوتار الركبة.



وتعرض سترلينج لهذه الإصابة خلال المباراة التي خسرها مانشستر سيتي أمام توتنهام (2-0) في وقت سابق من الشهر الحالي ، وقد أظهرت الفحوصات وجود تمزق في أربطة القدم اليسرى.

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وتدور الشكوك حول قدرة المهاجم الإنجليزي على التعافي من هذه الإصابة قبل المواجهة ضد ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في السادس والعشرين من فبراير.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقده اليوم : “ستيرلينج سيغيب لعدة أسابيع لكننا سنرى إذا كان يستطيع العودة قبل المباراة ضد ليستر سيتي وريال مدريد ، لكني الآن لا أعرف بالضبط المدة المحددة لغيابه”.

وسئل المدرب الإسباني عن اللاعب ليروي ساني وأجاب : “لقد بدأ يتدرب معنا ولكنه يحتاج مزيداً من الوقت ، عندما تتعرض إلى مثل هذه الإصابة وتغيب ستة أشهر ، فأنت بحاجة إلى الشفاء والتقاط الإيقاع والثقة”.